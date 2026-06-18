Кобахидзе заявил о хороших отношениях с соседями

Грузинский премьер заявил о том, что у его страна развивается позитивный диалог с Азербайджаном, Турцией и Арменией.

У Грузии очень хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Об этом он сказал в рамках пресс-конференции в ходе визита в Таджикистан.

По его словам, Грузии очень важно поддерживать усилия по развитию мира и стабильности на Южном Кавказе.

Кобахидзе отметил, что Грузия является важным транзитным узлом, соединяющим семь стран с Западом через Черное море.

Как подчеркнул грузинский премьер, стране важно максимально использовать этот потенциал.

Для этого государство выделяет большое количество инвестиций, рассказал он. В частности, одной из главных задач Тбилиси является укрепление транспортных связей и транзитных функций.

Кроме того, грузинский премьер заявил, что способствовуют расширению транзитных возможностей также хорошие отношения Тбилиси со странами Центральной.

В этом направлении наблюдается очень положительная динамика, заявил он.