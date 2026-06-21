Сборная Аргентины обыграла команду Австрии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Благодаря этой победе аргентинцы поднялись на первую строчку в группе J, Австрия осталась на втором месте.

В Арлингтоне состоялся матч чемпионата мира по футболу в группе J между сборными Аргентины и Австрии.

Победу со счетом 2:0 одержала аргентинская национальная команда. Оба мяча записал на свой счет Лионель Месси (38-я минута и 90+5).

На данный момент лидером квартета J является Аргентина, в активе которой 6 очков. На второй строчке находится Австрия (3 очка). Третье и четвертое место занимают Иордания и Алжир, не набравшие пока ни одного очка.

Забив в сегодняшней встрече два гола, Лионель Месси обошел бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Теперь у аргентинца 18 забитых мячей. В тройку лидеров вместе с Месси и Клозе (17 голов) входит также экс-форвард сборной Бразилии Роналдо (15 голов).