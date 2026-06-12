РФ выступает за безопасность для всех — Путин

Президент России заявил о том, что российская сторона выступает за формирование многополярного мира и всеобщей стабильности и безопасности.

Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сказал, выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Он отметил, что обеспечение безопасности в мире может быть достигнуто путем формирования многополярной системы международных отношений.

"Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений"

– Владимир Путин

Президент подчеркнул, что в настоящее время международная ситуация далека от стабильной.

В нескольких регионах по всему миру повысился конфликтных потенциал, отметил российский лидер.

В этой связи особенно важно отстаивать идеи о развитии системы международных отношений, основанные на всеобщем равенстве, путем диалога и партнерства, заключил Владимир Путин.