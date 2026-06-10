Путин: День России мы отмечаем с теплым отношением к Родине

Владимир Путин в поздравлении с Днем России подчеркнул, что этот праздник отмечается с теплым отношением к Родине и с гордостью за свершения предков. В этот день он вручил выдающимся россиянам награды и госпремии.

Российский лидер Владимир Путин в День России по традиции вручил в торжественной обстановке государственные награды и премии выдающимся россиянам.

Президент России поздравил граждан с Днем России и отметил, что все этапы исторического пути российского государства являются единым целым.

"С Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории, и конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства - это одно единое целое"

– Владимир Путин

Он обратил внимание на то, что глубокое личное восприятие России "в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие".

Особый акцент глава государства сделал на том, что искреннее чувства ответственности за Отечество близки каждому россиянину, а для участников СВО они являются надежной духовной опорой, как и поддержка обществом.

"У всех нас общая цель. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды"

– Владимир Путин

Президент РФ подчеркнул, что только настоящие профессионалы, сильные и незаурядные, для кого труд и профессия становится смыслом всей жизни, могут достичь вершин, которые отмечаются золотыми звездами Героев Труда и знаками лауреатов госпремий.

Одним из получателей награды стал ректор Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова Виктор Садовничий. Он внес огромный вклад в сохранение традиций фундаментального и классического образования, а также в укрепление позиций МГУ, заявил президент. Более 30 лет Садовничий возглавляет МГУ, под его руководством, отметил Путин, были реализованы значимые инициативы по развитию, популяризации математических знаний.

Также награды были вручены бывшему уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, директору Института функциональной нейрохирургии ФГБНУ "Российский центр неврологии и нейронаук" Владимиру Крылову, гендиректору крымского завода "Фиолент" Александру Баталину, доктору исторических наук, академику РАН, почетному президенту ФГБУН "Институт Африки РАН" Алексею Васильеву, народному артисту РСФСР Андрею Кончаловскому, главному продюсеру специальных сериальных проектов телеканала "Россия" Марии Ушаковой, продюсеру киностудии "Москино" Екатерине Жуковой и другим.