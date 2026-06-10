День России 2026: мировые лидеры поздравляют Путина и россиян

Наступил День России, сегодня поздравления в связи с национальным праздником российскому руководству и народу направили лидеры иностранных государств и главы организаций.

Государственный праздник День России отмечается сегодня в РФ.

Праздник отмечается ежегодно 12 июня. В 2026 году День России пришелся на пятницу, в связи с этим россияне отдыхают три дня подряд.

Поздравление в связи с Днем России направили российскому лидеру Владимиру Путину главы иностранных государств и лидеры международных организаций.

Генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев в своем поздравлении отметил, что перед РФ стоят масштабные задачи.

"Сегодня перед Россией стоят масштабные задачи, требующие собранности и твердости. Уверен, что последовательные усилия по защите национальных интересов будут и далее обеспечивать уверенный поступательный рост страны, стабильность и развитие"

– генсек ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу и всех россиян и назвал Россию передовым государством.

"Российская Федерация - уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации"

– президент Беларуси

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын в поздравлении с Днем России указал, что сейчас Москва и Пхеньян открывают новую страницу в двусторонних отношениях, укрепляют "отношения сердечного товарищеского доверия и союзничества". Северокорейские лидер отметил, что эти успехи – "результат верности двух стран обязанностям и справедливому идеалу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

"Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ - это моя неизменная воля и позиция"

– лидер КНДР

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в поздравлении отметил эффективное сотрудничество Ашхабада и Москвы по широкому спектру направлений и выразил уверенность, что совместными усилиями стратегическое партнерство России и Туркменистана будет и далее динамично развиваться.