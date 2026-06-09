День России 2026: выходной или нет, какого числа, красивые картинки и поздравления, история праздника

Сегодня День России 2026! Расскажем, выходной это или нет, как отдыхаем на День России, что это за праздник, его история, какого он числа, дата праздника. И представим красивые открытки и поздравления.

Праздник День России почти наступил! Его отметят широко и весело – в России в этот день официальный выходной. Россияне посещают праздничные мероприятия, обмениваются красивыми открыткам и искренними поздравлениями.

День России 2026 – выходной или нет?

День России имеет статус государственного праздника, это официальный выходной с 1991 года.

Поэтому пятница 12 июня 2026 года будет нерабочим выходным днем в России. Не стал исключением и 2025 год: 12 июня 2025 года – также нерабочий день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что, так как День России в 2026 году выпадает на пятницу, за которой следуют "обычные" выходные, то жители России в середине июня-2026 будут отдыхать три дня подряд: с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня включительно.

День России в 2026 году: дата

Какого числа отмечается День России? Его празднуют каждый год в один и тот же день – 12 июня.

В 2026 году День России 12 июня выпадает на пятницу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Красивые картинки на День России

День России обычно широко отмечается по всей стране. Этот праздник любим и почитаем. Многим в этот день хочется поздравить родных и близких, или просто знакомых. Сделать это можно с помощью красивой открытки, которую удобно послать в мессенджере или по электронной почте.

Такие открытки публикуются в интернете на специальных сайтах, посвященных разного рода способам поздравить с тем или иным праздником. А еще их можно найти в публикациях СМИ о конкретном празднике, в том числе и в этой статье. В обоих случаях их можно скачать бесплатно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День России – поздравления

Отличным дополнением к красивой открытке станет теплое словесное поздравление. Его можно придумать самостоятельно, а можно найти в интернете так же, как открытку. Главное – чтобы оно шло от чистого сердца.

С Днем России! Пусть наша страна и дальше расцветает, воплощая в жизнь самые смелые мечты, а в каждом доме царят мир, согласие и благополучие. Пусть единство и сила духа ведут нас к новым вершинам, а любовь к Родине вдохновляет на добрые дела и яркие свершения!

Поздравляю с Днем России! 🇷🇺 Пусть наш триколор – флаг великой страны – и дальше гордо реет над просторами Родины, символизируя силу, единство и непоколебимую веру в светлое будущее. Желаю, чтобы в сердце жила искренняя любовь к Отечеству, а каждый новый день приносил мир, процветание и яркие возможности для воплощения самых заветных мечтаний!

С Днем России тебя! Пусть в этот радостный, полный счастья и гордости день, душа рвется ввысь, как российский триколор! Пусть небо над нашей Отчизной будет безмятежно голубым! Пусть в твоей семье царят мир и гармония, а дом пусть будет полная чаша!

Примите мои поздравления с Днем России! Пусть белоствольная нежная береза – негласный символ нашей Родины – и дальше напоминает о красоте и силе родной земли. Желаю, чтобы страна процветала, а в сердцах людей всегда жила гордость за ее богатую историю и светлое будущее. Пусть мир и согласие царят в вашем доме, а удача сопутствует всем добрым начинаниям!

День России наступил! Поздравляю! Это великий день, когда мы отмечаем начало новейшей истории современной России. Пусть наша страна развивается и процветает, и мы растем вместе с ней, ведь наши судьбы неотделимы! Приноси пользу стране, и она не забудет тебя! С праздником!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История праздника День России

День России – это главный праздник современной российской государственности, точка отсчета новейшей истории нашей страны.

Именно 12 июня в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Событие произошло на первом съезде народных депутатов РСФСР. Согласно Декларации, на территории РСФСР главенствующую роль играют российская Конституция и ее законы.

Через год, 12 июня 1991 года, состоялись первые в России президентские выборы – всенародные и открытые. По их итогам победил Борис Ельцин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще через год, 11 июня 1992 года, Верховный Совет РФ объявил 12 июня праздничной датой. Ее официальное название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Однако спустя шесть лет праздник был переименован в День России. Таким он и дошел до нашего времени.