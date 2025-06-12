День России масштабно отметят на курорте "Эльбрус"

Ярко и весело отпразднуют приближающийся День России на курорте "Эльбрус": в программе дискотека на высоте 3,5 тыс м и шоу мыльных пузырей.

Праздник День России отметят богатой программой на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, подробности рассказали в администрации курорта.

В день 12 июня на ярмарочной площади пройдут праздничные мероприятия. Событие стартует в полдень и будет проходить до 15.00.

В программу вошли детские квесты и мастер-классы, шоу мыльных пузырей. Участникам вручат подарки. Подготовлены и интерактивные активности.

Кроме того, на станции "Мир", на высоте 3,5 тыс м, состоится дискотека – за пульт встанет DJ Milka.