Владимир Путин: День России символизирует тысячелетний путь российского государства

Президент РФ Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле. В ходе выступления он поздравил россиян с Днем России и заявил, что этот праздник – символ тысячелетнего пути российского государства.

День России символизирует непрерывный тысячелетний путь российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле.

"Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы"

- Владимир Путин

Он подчеркнул, что история и культура, природное богатство и самобытность регионов РФ "знаменуют общую судьбу многонационального народа".

Россия изначально формировалась в качестве многонационального государства, ее народ во все времена вдохновлялся общими интересами страны, отметил Владимир Путин.

Сохранившиеся предметы материальной культуры этносов России показывают, что народы жили в гармонии и вместе решали возникающие проблемы и задачи. Президент передал, что РФ двигалась вперед, укрепляя свою государственность, свои ценности, которые стали традиционными на протяжении более чем тысячи лет.

Он выразил благодарность Героем Труда и лауреатам Государственной премии РФ за работу и подвижнический труд, а также еще раз поздравил их и россиян с праздником.

Напомним, что День России отмечается 12 июня ежегодно.