Председатель городского совета Тегерана Мехди Чамран во время визита в Москву подписал меморандум о сотрудничестве, который подразумевает взаимное изучение опыта работы двух столиц в режиме санкций.

Столицы России и Ирана смогут поделиться взаимным опытом работы в условиях санкций и противостоянию внешней агрессии, заявил сегодня, комментируя меморандум о сотрудничестве, подписанный в ходе визита в Москву, председатель городского совета Тегерана Мехди Чамран.

"В этом меморандуме предусмотрены пункты, важные как для Тегерана, так и для Москвы. У Тегерана есть опыт сопротивления и стойкости перед бомбардировками и врагами, это ценный и важный опыт"

- Мехди Чамран

В то же время у Москвы есть огромный опыт с учетом масштабных санкций, введенных против страны Западом, и власти Тегерана готовы изучить его, отметил градоначальник, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

Напомним, меморандум стороны подписали на встрече представителей нескольких городов стран - членов БРИКС. В ходе визита иранская делегация побывала и в Московской городской думе, обсудив с ее депутатами направления совместной работы, уточнил Мехди Чамран.