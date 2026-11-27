Председатели Верховных судов Азербайджана и Пакистана встретятся в Исламабаде в начале зимы для заключения соглашения о сотрудничестве судебных систем двух стран.

Как пишут пакистанские СМИ со ссылкой на источники в правительстве, на следующей неделе в среду в Исламабад прибудет с рабочим визитом председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов.

В повестку дня его визита в Пакистан включены переговоры с пакистанским коллегой Яхьей Африди и подписание двустороннего документа, который создаст новое направление в сотрудничестве Баку и Исламабада – меморандума о взаимопонимании Верховных судов двух стран.

Меморандум призван наладить взаимодействие между судебными системами Азербайджана и Пакистана и придать этому сотрудничеству необходимую степень институционализации.

Планируется, что в будущем Верховные суды двух стран будут проводить обмен опытом и передовыми правоприменительными практиками.