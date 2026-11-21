На Ставрополье из-за аварии пропал свет у 1,5 жителей нескольких населенных пунктов. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В Ставропольском крае остались без света примерно 1,5 тыс человек. Об этом написал 28 ноября на своих страницах в социальных сетях Николай Бондаренко глава Предгорного муниципального округа.

Он подчеркнул, что свет у граждан пропал в результате аварии, произошедшей на трансформаторной будке.

"В населенных пунктах произошло аварийное отключение электроэнергии из за возгорания на трансформаторной будке. Без электроснабжения остаются порядка 1 500 абонентов"

– Николай Бондаренко

Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.