Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, по словам замглавы Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани, представляет собой прекрасный пример сотрудничества стран на уровне региона.

Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс служит отличным примером регионального сотрудничества, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани.

Она отметила, что по итогам модернизации проекта годовая грузоподъемность этой ж/д выросла с 1 до 5 млн т.

Иоселиани назвала общую цель всех участников проекта: превратить Средний коридор в единую транспортную систему.

"Мы уже предпринимаем конкретные практические шаги в этом направлении: созданы совместные мультимодальные транспортные услуги, и мы работаем над внедрением единого тарифного подхода, синхронизацией железнодорожных и морских перевозок, упрощением процедур пересечения границы и внедрением совместимых цифровых систем"

- Тамар Иоселиани

Замминистра уточнила, что, как следует из самого свежего отчета Всемирного банка, к 2040 году грузооборот по Среднему коридору может вырасти вчетверо относительно 2023 года. Время проезда при этом уменьшится на две трети.