Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс служит отличным примером регионального сотрудничества, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани.
Она отметила, что по итогам модернизации проекта годовая грузоподъемность этой ж/д выросла с 1 до 5 млн т.
Иоселиани назвала общую цель всех участников проекта: превратить Средний коридор в единую транспортную систему.
"Мы уже предпринимаем конкретные практические шаги в этом направлении: созданы совместные мультимодальные транспортные услуги, и мы работаем над внедрением единого тарифного подхода, синхронизацией железнодорожных и морских перевозок, упрощением процедур пересечения границы и внедрением совместимых цифровых систем"
- Тамар Иоселиани
Замминистра уточнила, что, как следует из самого свежего отчета Всемирного банка, к 2040 году грузооборот по Среднему коридору может вырасти вчетверо относительно 2023 года. Время проезда при этом уменьшится на две трети.