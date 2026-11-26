Три связанные с российскими туроператорами компании - ODEON Turizm, Anexservices и FUN&SUN - стали крупнейшими экспортерами туруслуг в Турции по итогам 2025 года.

В Турции назвали крупнейших экспортеров туристических услуг по итогам 2025 года. Об этом говорится в рейтинге Союза экспортеров услуг Турции (HIB).

​Первые три места в категории "Услуги туристических агентств" заняли принимающие компании, работающие на российском рынке и связанные с туроператорами - членами АТОР.

​Лидером стала ODEON Turizm (Coral Travel Group), обслужившая 1,6 млн туристов. Второе место заняла Anexservices (ANEX) с показателем около 2 млн туристов, третье - FUN&SUN, принявшая более 1 млн человек.

​Церемония награждения прошла 26 ноября 2026 года в Стамбуле при участии министра торговли Турции Омера Болата. От имени FUN&SUN награду получил региональный директор компании в Стамбуле Аныл Четинбаш.

​Отметим, что ежегодная премия Союза экспортеров услуг Турции состоялась в восьмой раз. Всего награды получили 60 компаний, вошедших в тройку лидеров по объему экспорта услуг в 20 отраслях.