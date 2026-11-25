Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции сегодня открыли Иран предупредительный огонь по американскому истребителю F-16, который пытался сопровождать танкеры у Ормузского пролива.

Тегеран заявил: попытки обойти установленные им правила судоходства в Ормузском проливе неприемлемы после того, как средства противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) открыли предупредительный огонь по американскому истребителю F-16, приблизившемуся к иранскому воздушному пространству к юго-востоку от острова Хенгам.

Боевой истребитель выполнял задачу по сопровождению и воздушному прикрытию судов, пытавшихся пройти через пролив, однако после предупредительного огня он оперативно покинул район, говорится в заявлении, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Тегеран пообещал и впредь пресекать все попытки обойти установленные им правила судоходства в Ормузском проливе, пообещав не ограничиваться предупредительными мерами, что может повлечь за собой более серьезные потери для нарушителей и поддерживающих их военных сил противника.