В парламент Грузии внесли проект создания Национального парка ледников площадью более 47 тыс га в районе Местиа.

В Грузии планируют открыть Национальный парк ледников на территории района Местиа. Документ передан на рассмотрение в парламент республики.

Под новый парк отведут 47 480 га, а в районе Цагери того же региона на площади 14 253 га уже появился Национальный парк Лечхуми.

Статус природных памятников закрепят за рядом достопримечательностей. В их перечень войдут колонны Саирме, озера Лтнари и Намквами, а также водопады Рачха, Гвириша, Твибери, Леираки и Латаши.

Создание парка нацелено на сохранение уникальных горных экосистем, в которых обитают 61 вид млекопитающих и 155 видов гнездящихся птиц. Ожидается, что новый статус также поддержит развитие экотуризма в Сванетии.

Отметим, всего на территории республики расположено 95 охраняемых зон, включая 16 национальных парков.