Замглавы МИД, спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгий Зурабашвили сообщил о намерении продолжить диалог Тбилиси и Москвы, передает телеканал Imedi.
На прошлой неделе в Минске состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина и Зурабашвили.
"Несмотря на трудности, которые у нас есть, и скептицизм, который у меня был там во время беседы, этот диалог должен обязательно продолжиться. Мы должны обсуждать все те вопросы, которые беспокоят наше население, наше правительство, чтобы достичь, что важно, урегулирования наших отношений"
– Георгий Зурабашвили
В Минске стороны достигли некоторых практических договоренностей. По сообщениям российской стороны, особое внимание Зурабашвили и Галузин уделили темам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.