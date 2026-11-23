Железную дорогу в рамках проекта TRIPP начнут строить в 2027 году, заявили в МИД Армении. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

Армения планирует начать строительство железной дороги в рамках TRIPP ("Маршрут Трампа") в 2027 году, рассказал замглавы дипведомства РА Ваан Костанян. По словам Костаняна, власти начали подготовку территории к прокладке дороги.

"В данный момент ведутся работы по подготовке данной территории, проведению определенных работ по расчистке, минимальных инженерных работ, чтобы уже на намеченной территории с начала следующего года начать непосредственно основные работы по строительству железной дороги"

– Ваан Костанян

Как отметил Костанян, пока стороны определили лишь предварительные параметры дороги, инженерный план будет подготовлен к началу следующего года.

"Мы по мере необходимости будем привлекать с нашими международными партнерами отдельные организации, которые будут осуществлять непосредственно строительные работы на месте"

– Ваан Костанян