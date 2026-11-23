В ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили об ограничении движения транспорта по участку Транскама в республике. Причины такого решения на данный момент не сообщаются.

В Северной Осетии временно ограничено движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали. Об этом сказано в сообщении Главного управления МЧС России республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 мск 24 ноября до особого распоряжения"

– пресс-служба

Причины остановки движения на данный момент неизвестны.

Напомним, накануне участок Транскама от Бурона до Северного портала Рокского тоннеля был временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий.