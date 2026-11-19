Глава грузинского МИД оценила важность взаимодействия с Азербайджаном. Она отметила, что у сторон большой потенциал для сотрудничества.

Текущий год был важным для развития отношений Грузии и Азербайджана. Об этом заявила глава МИД Мака Боцоришвили, выступая совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Она подчеркнула, что ей приятно находиться с визитом в дружественной стране – Азербайджане.

"Для нас было честью принять президента Ильхама Алиева, совершившего важный визит в Грузию в апреле этого года. Грузия высоко оценивает восстановление железнодорожных рейсов Баку-Тбилиси-Баку"

– Мака Боцоришвили

Руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что Тбилиси и Баку обладают большим потенциалом для взаимного сотрудничества.

"Мы обсудили с господином Байрамовым стратегическое партнерство наших стран и будущие шаги. К сожалению, ситуация в регионе такова, что у нас нет спокойной жизни, и необходимо углублять сотрудничество для укрепления позиций наших стран"

– грузинский министр

Она добавила, что будет рада видеть Джейхуна Байрамова с визитом в Грузии в начале следующего года.