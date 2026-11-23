Подача электроэнергии восстановлена в курортном поселке Домбай. Ранее здесь произошла авария из-за сложных погодных условий.
Энергоснабжение курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) восстановлено. Ранее подача электричества была прервана из-за неблагоприятных погодных условий, передает пресс-служба "Россети Северный Кавказ".
"Энергетики приложили все усилия, чтобы оперативно ликвидировать повреждение и восстановить подачу электроэнергии потребителям курортного поселка. В настоящее время электроснабжение Домбая осуществляется в штатном режиме"
– "Россети"
По данным компании, аварийные работы выполняли восемь человек, также была задействована спецтехника. Подача энергии жителям и туристам осуществлялась резервными источниками питания.
Синоптики прогнозируют снегопады и сильный ветер в районе Домбая 25 ноября.