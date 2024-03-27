Вылов воблы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне до конца следующего года под снова под запретом, сообщает российское сельскохозяйственное ведомство.

Министерство сельского хозяйства России продлило запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне.

Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что запрет продлен до конца следующего года.

"Запретить с 1 января 2027 г по 31 декабря 2027 г промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области"

— сообщение

Также до 15 февраля 2027 года запрещен любительский вылов щуки в Каспии, Волге и ее водотоках в Калмыкии и Астраханской области.

Напомним, соответствующее распоряжение Минсельхоза РФ было введено в октябре прошлого года.

Кроме того, до конца года продлены ограничения на вылов плотвы.