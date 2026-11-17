Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов вернулся в Россию после ареста в Абу-Даби. Соответствующую информацию подтвердил сам спортсмен.
На своих страницах в социальных сетях Усман Нурмагомедов разместил видео, из которого следует, что он сейчас находится в России.
"Всем салам алейкум! Взяли кофе для чемпионов и едем. Нереальная плохая погода в Москве. Такая обстановка"
– Усман Нурмагомедов
Ранее в этом месяце в социальных сетях появились видеозапись драки в лобби отеля в Абу-Даби, в которой участвовали Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. В кадр также попали другие лица из окружения спортсменов, в том числе Умар Нурмагомедов. После инцидента Усман и Умар Нурмагомедовы были арестованы в ОАЭ на 6 месяцев. Они вышли на свободу после вмешательства их брата и экс-обладателя чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который договорился об их освобождении с властями ОАЭ.