У россиян появилась возможность попробовать первые российские бананы – первый их урожай собрали в крестьянском фермерском хозяйстве в Сочи. Урожай пока небольшой – всего 150 килограмм, поэтому достанутся они не всем.

Россию теперь с полным правом можно назвать банановой страной – в крестьянском фермерском хозяйстве "100 гектар" в кубанском городе-курорте Сочи завершили сбор первого урожая плодов экзотических африканских растений, сообщил глава города Андрей Прошунин.

"В этом году в Сочи действительно впервые получили урожай бананов в теплицах - 150 кг, а также собрали папайю и маракуйю. Наши бананы сейчас выставляют на всех главных сельскохозяйственных выставках региона"

- Андрей Прошунин

Несмотря на то, что на территории хозяйства выращивают 15 видов бананов, первый урожай невелик, поэтому попробовать их на вкус удастся не всем. Тем не менее, в целом у субтропического земледелия большие перспективы: оно включено в стратегию развития агропромышленного комплекса курорта до 2035 года, передает ТАСС.

Сочинские аграрии давно и успешно выращивают редкие и неординарные для России растительные культуры: по итогам уходящего 2026 года они уже собрали свыше 280 т ароматного краснодарского чая, говорится в сообщении.