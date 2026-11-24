Грузинские археологи обнаружили на горе Машавера в регионе Квемо Картли могилу, которая может относиться к эпохе неолита и стать первой подобной находкой в стране.

В Грузии на горе Машавера в регионе Квемо Картли археологи обнаружили могилу, предположительно относящуюся к эпохе неолита. Об этом сообщило Национальное агентство по охране культурного наследия республики.

Раскопки проводила экспедиция Национального музея Грузии при финансовой поддержке агентства. На участке нашли круговые сооружения разных размеров, неолитические ямы и окоп.

"В одной неолитической яме зафиксирован скелет ребенка, что является довольно важным открытием для указанного периода. Мы также обнаружили череп. На данном этапе ведутся лабораторные исследования указанного скелета"

- сообщение

В агентстве подчеркнули научную значимость открытия, поскольку ранее могилы эпохи неолита на территории Грузии не фиксировались, однако для точного определения находки потребуются дополнительные исследования артефактов.

Отметим, что гора Машавера относится к памятникам Шулавери-Шомутепской культуры IV тысячелетия до нашей эры и включает культурные слои от эпохи неолита вплоть до средних веков.