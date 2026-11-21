Академия MMA расположена в торговом центре Tbilisi Central. Регистрировать в академию начнут со следующего понедельника.

В Тбилиси состоялось открытие академии смешанных единоборств Merab Dvalishvili MMA Academy. На церемонии присутствовали бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг и грузинский боец Саба Лазишвили.

Двалишвили отметил, что его цель заключается в том, чтобы создать в Грузии базу высокого уровня, где смогут готовиться как местные, так и иностранные профессионалы.

Академия находится в торговом центре Tbilisi Central. В ней оборудовали тренажерный зал, клетку для MMA, зоны занятий боксом, кикбоксингом и борьбой.

Тренироваться в академии смогут подростки с 10 лет. Регистрация желающих заниматься начнется 30 ноября.