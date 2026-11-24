Антон Силуанов заявил, что бюджет России должен быть готов к возможному снижению цен на нефть в случае стабилизации на Ближнем Востоке.

Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России должен быть готов к возможному снижению цен на нефть в случае стабилизации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Глава Минфина отметил, что основания для снижения стоимости нефти есть, поскольку при нормализации ситуации в Ормузском проливе объем поставок на рынки увеличится, что отразится на ценах.

​"Бюджет должен быть готов и к таким сценариям. Мы необходимые решения на этот счет приняли"

- Антон Силуанов

Он также добавил, что запланированное на ближайшие три года сокращение дефицита бюджета обеспечит устойчивость к внешним факторам и будет способствовать нормализации внутреннего финансового рынка. Сейчас, несмотря на снижение инфляции, ключевая ставка составляет 14%, а Минфин привлекает заимствования под 16,5-17%.