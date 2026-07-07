Очередь в пункте пропуска Верхний Ларс, расположенном на границе России и Грузии, с российской стороны, на территории Северной Осетии, превышает 1,2 тыс большегрузных автомобилей.

Более 1,2 тыс фур скопились в пограничном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что Военно-Грузинская дорога, а также Транскавказская автомагистраль (Транскам) в данный момент недоступны для проезда всего автотранспорта.

"В электронной очереди (на проезд в Грузию – ред.) сейчас находятся 737 большегрузных автомобилей, еще 466 ожидают открытия дорог на стоянках"

- Сергей Меняйло

Глава республики подчеркнул, что уже с ночи идет очистка дорог и улиц от снега.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога была перекрыта для всех видов транспорта накануне вечером, в 21.45 мск.