Главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди заявил об отсутствии географических ограничений для увеличения дальности баллистических ракет Ирана и росте военного потенциала.

Иран не имеет географических ограничений для увеличения дальности полета баллистических ракет. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Ахмада Вахиди.

​Он отметил, что военный потенциал Исламской Республики будет увеличиваться исходя из ее потребностей, возможностей и требований.

Глава КСИР также предупредил, что новые конфликты на Ближнем Востоке могут выйти за пределы региона, и заявил о готовности Вооруженных сил Ирана к такому сценарию.

Отдельно Вахиди призвал страны Ближнего Востока пересмотреть сотрудничество с США в сфере безопасности. Он указал, что обеспечить прочную безопасность можно только за счет опоры на собственные силы и регионального сотрудничества.