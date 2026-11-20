Власти Израиля подозревают Иран в разработке химического оружия, которое Тегеран планирует использовать против стран региона.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в создании химического оружия для применения против еврейского государства и других стран региона, сообщил портал Ynet.
"Иран занимается разработкой химического оружия. Израиль знает об этом, и США тоже"
- Исраэль Кац
По данным портала, в Иране решили разрабатывать химическое оружие с учетом итогов двух прошлых раундов противостояния с Израилем и США.
Министр отметил, что разведданные об этом уже некоторое время есть у Вашингтона и Тель-Авива. На их основе власти Израиля решили не допустить создания такого оружия в Иране и его выхода на оперативную готовность.