В Азербайджане сегодня, 25 ноября, отмечается День города Кельбаджар. Именно в этот ден в 2020 году Кельбаджар был освобожден от армянской оккупации.

День города Кельбаджар празднуют сегодня в Азербайджане в соответствии с распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 31 июля 2023 года.

Именно 25 ноября 2020 года Кельбаджар был освобожден от армянской оккупации. Согласно трехстороннему Заявлению в этот день Азербайджану без единого выстрела были переданы 147 населенных пунктов Кельбаджарского района, включая город Кельбаджар.

Кельбаджар был оккупирован ВС Армении 2 апреля 1993 года. Тогда 53 тыс 340 жителей района были изгнаны из родных домов, 511 мирных жителей убиты, 321 человек попал в плен или пропал без вести. Вынужденные переселенцы из Кельбаджарского района временно разместились в 770 населенных пунктах в 56 районах Азербайджана.

Шехидами стали 484 кельбаджарцев, причем только 258 из них - военнослужащие. В Отечественной войне погибли 37 жителей Кельбаджарского района, а трое его уроженцев удостоены звания Национальный герой Азербайджана.

За время оккупации были уничтожены и разрушены множество объектов, разграблены ресурсы. Району был нанесен ущерб в размере $761 млн.

После освобождения от оккупации в Кельбаджарском районе ведутся широкомасштабные строительные и восстановительные работы.

Возвращение бывших вынужденных переселенцев в Кельбаджар стартовало 20 августа прошлого года, и процесс продолжается. Следующий населенный пункт, куда начнется переселение, - село Зар, строительные работы в котором близятся к завершению.

Кроме того, в районе реализуются важные проекты по развитию туризма и социальной инфраструктуры, в том числе ведется строительство лечебно-оздоровительного комплекса "Истису".

Ведущаяся в данный момент в Кельбаджарском районе работа ставит целью создание современных и комфортных условий проживания для возвращающихся в Кельбаджар жителей, его социально-экономическое развитие и устойчивое заселения.