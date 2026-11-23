Россия и Казахстан обсудили вопросы вокруг саммита G20, а также затронули сотрудничество по линии ООН.

Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин провел встречу с первым замглавы МИД Казахстана Ержаном Ашикбаевым. Стороны обсудили повестку саммита G20 в США, а также сотрудничество по линии ООН.

"Стороны также провели обмен мнениями по международным инициативам в сфере регулирования и использования технологий искусственного интеллекта и повестке дня предстоящего в США саммита Большой двадцатки (G20)"

– МИД Казахстана

Москва и Астана также сфокусировали внимание на инициативе Казахстана по созданию международной площадки при ООН для обсуждения проблем, связанных с водными ресурсами. Стороны отметили важность сотрудничества в рамках ООН.