Казахстанские парламентарии сегодня в первом чтении приняли закон, ужесточающий требования к экономному расходу электроэнергии: в первую очередь он отностится к промышленным предприятиям страны.

Курултай (однопалатный парламент Казахстана) на своем сегодняшнем заседании в первом чтении одобрил сразу два законопроекта по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в стране, которые в первую очередь затрагивают ее крупных потребителей, сообщили в пресс-службе казахстанского парламента.

Новые меры касаются тех предприятий страны, которые пренебрегают требованиями к экономии энергоресурсов – их будут штрафовать за перерасход энергии и нарушение требований энергоэффективности, передает Sputnik Казахстан

Согласно изменениям в законодательстве, некоммерческие организации будут нести ответственность за превышение нормативов энергопотребления и отсутствие планов по энергосбережению.

Еще более серьезные штрафные санкции ждут крупных потребителей энергии: они будут оштрафованы на крупные суммы в случае непредоставления данных в Госэнергореестр и невыполнение ежегодного плана по снижению расхода энергии и воды, говорится в сообщении.

Не забыли законодатели и должностных лиц, которым придется ответить за закупку неэнергоэффективных товаров и услуг.

Назиданием для всех станет перечень субъектов бюджетных организаций, не соблюдающих нормативы энергопотребления, отметили в пресс-службе парламента.