Археологи нашли в азербайджанском селе Тезекенд остатки пола и кирпичной кладки, подтверждающие несколько этапов заселения древнего поселения.

В Азербайджане при раскопках в селе Тезекенд Бейлаганского района археологи нашли остатки пола из сырцового кирпича и кладки из обожженного кирпича.

Об этом сообщил Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Исследования на шести участках выявили культурный слой глубиной около одного метра, а найденные архитектурные элементы свидетельствуют о нескольких этапах заселения древнего поселения на Мильской равнине.

В ходе работ археологи нашли на глубине 92–93 см следы кладки из обожженного красного кирпича, а на глубине 97 см — пол из сырцовых кирпичей размером 40 × 35 см. Среди прочих находок — керамические изделия, строительные материалы и костные останки.

Отметим, памятник Тезекенд открыли в 1936 году, а результаты прошлых исследований, включая находки серебряных денариев эпохи Октавиана Августа, подтверждают, что поселение существовало со II–I веков до н э до V–VII веков н э.