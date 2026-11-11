В скором времени в курортном Сочи будут построены семь новых спортивных объектов, крупнейшим из которых станет Адлерская теннисная академия, рассказал глава администрации города-курорта Андрей Прошунин.

Власти курортного Сочи на будущий год запланировали строительство семи крупных спортивных объектов, в том числе двух спортивных комплексов для развития водных видов спорта и художественной гимнастики, поведал глава администрации города-курорта Андрей Прошунин.

"Универсальный спортивный комплекс будет построен в поселке Нижняя Хобза, две спортивно-игровые площадки - в Лазаревском районе, два спортивных комплекса - в Центральном районе и модульный зал для развития единоборств - в Адлерском"

- Андрей Прошунин

Все они - важный этап долгосрочного развития Сочи с горизонтом планирования до 2035 года, отметил градоначальник, передает ТАСС.

Еще одним важным проектом станет строительство Адлерской теннисной академии, запланированное на 2028-2030 годы: это будет трехэтажное здание крытого спортивного комплекса на три корта с трибунами для зрителей, а также центральный открытый корт с трибуной на 1,5 тыс зрителей. Он создаст условия для круглогодичных занятий большим теннисом и сможет принимать соревнования самого высокого уровня, отметил Андрей Прошунин.

Помимо строительства новых спортивных объектов власти города-курорта проводят системную модернизацию инфраструктуры для тренировок и проведения соревнований. Так, на 2027 - 2028 годы запланирован капитальный ремонт универсального спортивного комплекса "Лазаревский". Сейчас на территории Сочи действуют порядка 730 спортивных сооружений, добавил глава администрации города-курорта.