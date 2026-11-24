В столицу Азербайджана прибыла председатель парламента Узбекистана Танзила Нарбаева. Баку и Ташкент обсудят развитие межпарламентского взаимодействия.

Делегация парламента Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой прибыла сегодня в Баку, где состоится II Азербайджано-узбекский межпарламентский форум.

Танзила Нарбаева посетила Парк Победы в столице Азербайджана, возложив венок от Узбекистана к монументу Победы.

Баку и Ташкент обсудят перспективы развития сотрудничества по линии парламентов. Также ожидается подписание плана практических мероприятий (Дорожной карты) на ближайшие два года.

Напомним, что в августе этого года Азербайджан и Узбекистан подписали договор о вечной дружбе. Стороны намерены довести товарооборот до $1 млрд к 2030 году.