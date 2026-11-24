Мощный снегопад, прошедший накануне в Северной Осетии, стал причиной отключения энергоснабжения в ряде населенных пунктов, в том числе во Владикавказе.

Электричество пропало в Северной Осетии из-за разгула снежной стихии, такое сообщение распространило министерство ЖКХ республики.

"Снегопад, прошедший накануне в регионе, стал причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах в Пригородном, Алагирском, Правобережном районах и городе Владикавказе"

- МинЖКХ Северной Осетии

Прекращена подача электричества в селения Кодахджин, Майрамадаг, Гизель, нет света в поселках Заводской и Южный, а также в СНТ "Хурзарин" и "Ир". Пропала электроэнергия в домах на некоторых улицах во Владикавказе.

Сотрудники "Россетей" устраняют последствия аварий.