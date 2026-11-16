Аннулирование диплома Экрема Имамоглу осталось в силе: решение принято Госсоветом Турции. Оппозиционный политик не сможет претендовать на пост главы государства.

Госсовет Турции подтвердил решение об аннулировании диплома о высшем образовании оппозиционного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает телеканал NTV.

Административная судебная инстанция рассмотрела кассационную жалобу политика об аннулировании диплома и отклонила ее, не найдя оснований для пересмотра решения. У Имамоглу еще остается возможность обратиться в Конституционный суд страны.

Решение Госсовета фактически ставит крест на президентских амбициях Экрема Имамоглу, так как, согласно Конституции, глава государства должен иметь диплом о законченном высшем образовании. Это может значительно повлиять на расклад сил в контексте президентских выборов в Турции в 2028 году.

Отметим, что в марте прошлого года в Стамбульском университете аннулировали диплом оппозиционного политика, обосновав решение нарушениями в процессе выдачи документа.

Напомним, что Экрем Имамоглу сейчас находится под стражей в тюрьме Силиври. Политик проходит фигурантом по делу о коррупции. Также против него заведены дела об оскорблении должностных лиц и о нарушениях на съезде Республиканской народной партии.