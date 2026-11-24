Российский союз туриндустрии разработал и запустил онлайн-инструмент для оценки окупаемости отелей, который анализирует затраты на введение в строй и достижение окупаемости средств размещения в разных вариантах финансирования.

Отелей в России может стать больше: приобрести уверенность в бизнесе будущим отельерам поможет онлайн-сервис "Экономика средств размещения" Российского союза туриндустрии (РСТ), с помощью которого можно удобно и быстро оценить, за сколько лет окупится гостиница, санаторий, гостевой дом или модульный отель, сообщает сайт РСТ.

"Для каждого объекта применены разные сценарии финансирования. Например, городскую гостиницу можно рассчитать в трех вариантах: на собственные средства, с рыночным кредитом или с льготным финансированием"

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Новая модель поможет будущим владельцам гостиниц узнать, сколько денег придется вложить в средство размещения на этапе строительства, нужно ли будет дополнительное финансирование, и когда вложенные в него средства полностью окупятся, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Все расчеты сделаны не "с потолка" – в них используются средние показатели по стране, в то же время параметры легко подстраиваются под конкретный проект и учитывают стоимость строительства в условиях роста цен на стройматериалы, цену проживания и даже предполагаемую загрузку отеля.

Модель не заменяет бизнес-плана и финансовой оценки конкретного объекта, однако совместная работа над ней позволит довести ее до совершенства, уверены в РСТ.