Мохаммад Акраминия: армия Ирана усилила контроль над Ормузским проливом. ВС ИРИ модернизировали системы наблюдения за акваторией.
ВС Ирана усилили контроль над Ормузским проливом, заявил представитель армии ИРИ Мохаммад Акраминия. По словам Акраминии, военные Ирана перешли к более строгому контролю за акваторией.
"Готовность армии по сравнению с прошлым возросла, и в настоящее время по приказу главнокомандующего армией в Ормузском проливе осуществляется более строгий контроль и наблюдение"
– Мохаммад Акраминия
По словам представителя армии, этого удалось достичь благодаря модернизации систем и укреплению военной структуры. Акраминия отметил, что в последние недели значительно выросли риски для судов, которые не согласовывали маршруты с Тегераном.