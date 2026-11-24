Глава грузинского внешнеполитического ведомства анонсировала визит премьер-министра страны в Азербайджан. Он состоится в следующем году.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совершит официальный визит в Азербайджан в следующем году. Об этом в ходе своей поездки в Баку заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.

Он также отметила, что в Грузии готовятся принять в начале 2027 года руководителя азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В начале следующего года мы ожидаем визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси. Кроме того, мы начнем подготовку официального визита премьер-министра в Азербайджан. Это также станет важной частью повестки наших политических отношений"

– Мака Бочоришвили

Напомним, глава МИД Грузии прибыла с визитом в Баку накануне. В ходе поездки она встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и местным коллегой Джейхуном Байрамовым.