Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о динамике нормализации отношений между Баку и Ереваном, отметив наблюдающиеся позитивные сдвиги.

В отношениях между Азербайджаном и Арменией происходят положительные изменения, такое заявление сделал глава МИД АР Джейхун Байрамов говоря о ситуации на Южном Кавказе и динамике армяно-азербайджанских отношений.

"В этом процессе наблюдается ряд позитивных сдвигов"

- Джейхун Байрамов

Дипломат напомнил, что с минувшего года запущены транзитные грузоперевозки через Азербайджан в Армению, а с декабря 2025 года Азербайджан поставляет товары в Армению, среди них и нефтепродукты. В данный момент, указал министр, Баку и Ереван ведут переговоры о пополнении списка поставляемых товаров новыми позициями.

"Участились контакты между официальными делегациями и государственными органами, проводится больше мероприятий по укреплению доверия между представителями гражданского общества"

- Джейхун Байрамов

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все эти шаги помогают упрочению мирного процесса.

Руководитель МИД АР отметил также публикацию в Армении проекта ее новой конституции и старт практической реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).