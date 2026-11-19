Армянский вице-премьер Мгер Григорян стал участником заседания Совета Евразийской экономической комиссии. На нем было рассмотрено свыше 40 вопросов.

Состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии, в нем принял участие вице-премьер Армении Мгер Григорян. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба правительства РА.

Участники заседания обсудили свыше 40 вопросов. Поднятые на нем темы были связаны в основном с развитием внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС, а также таможенным регулированием и техрегламентами.

Кроме того, была согласована и утверждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета. Оно запланировано на 22 декабря.

Напомним, что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении подготовки российской стороны к визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сам Пашинян ранее анонсировал три визита в Россию в декабре.