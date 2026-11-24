В Грузии сообщили об отмене запрета на движение легковушек по дороге к границе с Россией. Накануне из-за непогоды дорога была перекрыта для всех видов транспорта.

Движение легковых транспортных средств на дороге, ведущей к границе России и Грузии, восстановлено. Об этом информирует 25 ноября Департамент автомобильных дорог Грузии.

При этом движение крупногабаритного транспорта на участке 93-107 км дороги Гудаури-Коби международной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс по-прежнему запрещено.

На других участках трассы движение разрешено.

Напомним, Военно-грузинская дорога была перекрыта для всех видов транспортных средств во вторник вечером. Сегодня утром сообщалось, что на КПП "Верхний Ларс" ожидают проезда через границу свыше 1,2 большегрузов.