Давид Тоноян предстанет перед судом в Армении по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее против бывшего министра обороны выдвигались обвинения по делу о закупке боеприпасов.

Бывшему главе оборонного ведомства Армении Давиду Тонояну предъявили новое обвинение. Тоноян проходит фигурантом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным СМИ, также обвинения выдвинуты против бывшего начальника Главного управления материально-технического обеспечения Минобороны Армении Норавара Йолчяна, который проходит как пособник Тонояна.

Обвинение сводится к тому, что Тоноян и Йолчян нанесли своими действиями ущерб интересам РА, что повлекло за собой тяжкие последствия. В производство уголовное дело поступило 24 ноября.

Осенью 2021 года против Тонояна были выдвинуты обвинения по делу о закупке авиационных боеприпасов низкого качества. В 2024 году Тонояна освободили под залог.