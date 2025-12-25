Бывшему главе Минобороны предъявили обвинение в Грузии

Экс-главу Минобороны Грузии Бачо Ахалаю могут заключить под стражу на длительный срок. Он был задержан позавчера в рамках дела о штурме президентского дворца.

В Грузии предъявлено обвинение бывшему министру обороны Грузии Бачо Ахалая, который был задержан в этот четверг. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

Ахалая обвиняют в организации и руководстве групповым насилием во время штурма президентского дворца в Тбилиси, произошедшего 4 декабря 2025 года, в день муниципальных выборов в республике.

Экс-главе оборонного ведомства грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

"Прокуратура в установленные законом сроки обратится в суд с ходатайством о применении в отношении задержанного обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу"

– прокуратура

Напомним, Ахалая возглавлял Минобороны во время президентства Михаила Саакашвили.