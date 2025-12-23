Бывший глава Минобороны задержан в Грузии

Силовики задержали в Грузии экс-главу оборонного ведомства. Он возглавлял министерство при президентстве Михаила Саакашвили.

В Грузии по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси задержали бывшего министра обороны страны Бача Ахалаю. Об этом рассказал первый заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Лаша Маградзе.

"Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана (Бачо) Ахалая"

– замглавы СГБ

Он отметил, что вместе с бывшим руководителем оборонного ведомства сотрудники Службы госбезопасности задержали его супругу Ани Надареишвили, однако затем ее отпустили. В ее отношении делопроизводство продолжается.

Напомним, Ахалая возглавлял Минобороны во время президентства Михаила Саакашвили.