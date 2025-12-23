Вестник Кавказа

Бывший глава Минобороны задержан в Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Силовики задержали в Грузии экс-главу оборонного ведомства. Он возглавлял министерство при президентстве Михаила Саакашвили.

В Грузии по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси задержали бывшего министра обороны страны Бача Ахалаю. Об этом рассказал первый заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Лаша Маградзе.

"Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана (Бачо) Ахалая"

– замглавы СГБ

Он отметил, что вместе с бывшим руководителем оборонного ведомства сотрудники Службы госбезопасности задержали его супругу Ани Надареишвили, однако затем ее отпустили. В ее отношении делопроизводство продолжается. 

Напомним, Ахалая возглавлял Минобороны во время президентства Михаила Саакашвили.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.