Переговоры в Женеве: ждать ли сделки от Ирана

Президент США Дональд Трамп сегодня на борту номер один заявил журналистам, что Иран в ходе переговоров по иранской ядерной программе хочет пойти на сделку, зная о последствиях, если ее не будет.

"Я думаю, они хотят заключить сделку. И я не думаю, что они хотят столкнуться с последствиями, если сделка не будет заключена"

- Дональд Трамп

Американский лидер невысокого мнения об Иране как о переговорщике, однако он выразил надежду, что представляющий страну глава МИД Ирана Аббас Аракчи в этот раз окажется "более разумным".

Опосредованно Трамп примет участие в этих переговорах, и они будут очень важными. "Посмотрим, что получится", - сказал Трамп.

В то же время еще одной темой сегодняшних переговоров в Женеве может стать вопрос о предоставлении США доступа к энергетическим и редкоземельным ресурсам Ирана в рамках ядерной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

В ходе предыдущих переговоров в прошлом году, стороны обсуждали возможность таких сделок, которые могли бы быть заключены параллельно с ядерным соглашением: в их рамках Тегеран может предоставить Вашингтону более расширенный доступ к разработке нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов Ирана.

Напомним, ранее мы писали о том, что заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Маджид Тахт-Раванчи в интервью британской телерадиокорпорации BBC заявил о готовности к компромиссу по ядерной программе в обмен на переговоры о снятии санкций США. Иранский дипломат дал понять, что говорить о вывозе урана из страны пока преждевременно, и вновь подчеркнул, что ракетная программа Ирана не является предметом для обсуждения.