В Израиле появится еще два международных аэропорта

Два новых аэропорта планируют вскоре построить в Израиле, один появится в пустыне Негев, второй – в Галилее.

Строительство двух новых международных аэропортов в Израиле получило одобрение правительства страны, о том, где появятся новые воздушные гавани рассказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Один аэропорт откроется на юге Израиля, в пустыне Негев, поблизости от города Беэр-Шева. Нетаньяху отметил, что этот аэропорт станет импульсом для развития Негева – в регионе возрастет занятость населения, увеличится поток туристов.

"Проект будет сопровождаться развитием автомобильной и железнодорожной инфраструктур, а также возникновением различных смежных отраслей и сопутствующего бизнеса, которые всегда появляются рядом с аэропортами"

– Биньямин Нетаньяху

Второй аэропорт построят на севере еврейского государства, в районе Рамат-Давид в Галилее, где находится одна из баз ВВС Израиля. Эта воздушная гавань поможет справиться с растущим спросом туристов, отметил премьер.

"Только так мы сможем дать реальный ответ на растущий спрос со стороны миллионов туристов, ежегодно посещающих нашу страну, а их станет намного больше, и удовлетворить потребности граждан Израиля, летающих за границу"

– Биньямин Нетаньяху

Премьер уточнил, что строительство будет идти параллельно, реализовать проекты Израиль рассчитывает в кратчайшие сроки.