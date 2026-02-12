Трамп и Нетаньяху договорились не ослаблять давление на Иран — СМИ

США направят на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford для усиления группировки. Решение принято после переговоров Трампа с Нетаньяху, пишет Axios.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху по итогам прошедших в среду переговоров решили продолжить давление на Иран, несмотря на возобновление диалога Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на информированный источник в Администрации президента США.

После переговоров с премьер министром Израиля Трамп принял окончательное решение направить на усиление группировки второй головной атомный авианосец нового поколения ВМС США USS Gerald R. Ford, сообщает Axios. Планы отправить боевой корабль американский президент ранее анонсировал ранее в интервью изданию.

Переброска авианосца USS Gerald R. Ford из Карибского моря на Ближний Восток займет три-четыре недели, сообщает Axios. Этот срок, по данным портала, совпадает с временным ориентиром, который Трамп накануне обозначил в контексте сделки с Тегераном. В одном из предыдущих заявлений президент Соединенных Штатов заявил, что при недостижении договоренностей к марту, он намерен сменить тактику.

О том, что на Ближний Восток направят именно USS Gerald R. Ford, ранее сообщала The New York Times. По данным источников газеты, авианосец присоединится к группе USS Abraham Lincoln для усиления давления на Иран.