К чему пришли Трамп и Нетаньяху по Ирану?

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели трехчасовую встречу в Белом доме, обсудив переговоры с Ираном по ядерной программе и безопасность региона. Несмотря на слова о дипломатии, военный сценарий все еще остается на повестке Трампа.

12 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме: "Я буду говорить с ними (с Ираном. — прим. ред.) столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить с ними сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу. Второй этап будет для них очень тяжелым". Он добавил: "Иранские власти должны все очень быстро согласовать".

На фоне того, что 6 февраля в Омане состоялись первые после 12-дневной войны и январских угроз Трампа американо-иранские переговоры, слова президента США как будто выходят за рамки нормы, ведь общий настрой Вашингтона сейчас - на диалог. Однако ничего странного в поведении главы Белого дома нет. Он всегда сочетал дипломатию и силу.

Так, даже 28 января, анонсируя "скорейшее начало переговоров", Трамп предупредил о последствиях для Ирана, "значительно серьезнее прежних". Пока глава МИД ИРИ Аббас Аракчи говорил в Маскате со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, к Ирану подошла авианосная группа крупнее, чем та, которая была отправлена в Венесуэлу.

Хватку Трамп не ослабляет до сих пор. Наряду с угрозами военного удара он пообещал отправить к Персидскому заливу вторую авианосную группу. При этом на сделку Трамп тоже рассчитывает.

"Я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку. Если это возможно, это было бы предпочтительным вариантом. В прошлый раз Иран решил, что ему выгоднее не заключать сделку, и по нему нанесен был "Полуночный молот" (удары США в июне 2025 года), для них это плохо закончилось", - заявил он.

Условия сделки по Трампу следующие: "никакого ядерного оружия, никаких ракет". Под последними имеется ввиду программа баллистических ракет Ирана. Если по ОМУ у Тегерана возражений нет, то баллистические ракеты ИРИ сворачивать не собирается. К войне Иран также готов. "Тегеран ответит на любое нападение США шокирующим, жестким и очень сильным ударом", - предупредил Аракчи.

В отличие от президента США, Биньямин Нетаньяху настроен более бескомпромиссно. Израильский премьер-министр очень рассчитывал на то, что переговоры провалятся и США нанесут сокрушительный удар по Тегерану и военному потенциалу Исламской Республики. Однако Нетаньяху приходится смиряться с тем, что Вашингтон делает ставку еще и на дипломатию.

Впрочем, израильский премьер старается встроить в эту дипломатию свои условия. "Трамп убежден, что Тегеран уже понимает, с кем имеет дело... может привести к принятию ими условий, позволяющих заключить "хорошую сделку". Я не скрываю своего общего скепсиса относительно возможности достижения какого-либо соглашения с Ираном. Любое соглашение должно включать не только ядерную составляющую, но и вопросы баллистических ракет и иранских региональных прокси-структур", - заявил Нетаньяху.

Тема иранских прокси для Израиля больная, ведь много лет страна вынуждена противостоять ХАМАС, "Хезболле" и хуситам из Йемена. Но добавляет ли Нетаньяху специальное дополнительные условия, чтобы приспособить сделку США и Ирана к израильским интересам, или он заранее знает, что Иран их не примет, и надеется на срыв дипломатии, сказать трудно.

В любом случае, даже если Нетаньяху не совсем в восторге от переговоров в Омане, США и Израиль остаются в связке - против Ирана. Канцелярия израильского премьера заявила, что руководители "договорились поддерживать тесную координацию". Более того, источники израильских СМИ утверждают, что Трамп и Нетаньяху за закрытыми дверьми согласовывали военные действия и сценарии на случай провала переговоров, а премьер Израиля представил доказательства обмана Ирана по ракетам.

Деструктивную роль Израиля в Иране прекрасно понимают. Секретарь Совбеза Али Лариджани уже обвинил Израиль в дестабилизации ситуации. Иранцы готовятся к новым атакам США и Израиля. По данным спутниковых снимков, все входы в подземные туннели ядерного комплекса в Исфахане засыпаны землей - так же, как это было перед нападением США в июне 2025 года.

Если Израиль пытается спровоцировать конфликт, то другой ближневосточный игрок стремится к мирному решению конфликта. Глава МИД Турции Хакан Фидан, который и стал инициатором переговоров в Омане, в интервью Financial Times назвал позитивным сигналом "готовность Вашингтона рассматривать вариант ограниченного обогащения при четко определенных параметрах".

По словам министра, "Иран готов обсуждать параметры обогащения и судьбу уже накопленного урана, обогащенного до 60%". При этом Фидан предостерег США от завышенных требований. Включение в переговорный трек темы баллистических ракет "приведет лишь к новой войне".

Удастся ли избежать войны хотя бы в краткосрочной перспективе, зависит от того, будут ли продолжены переговоры. Трамп рассчитывает провести новую встречу с представителями Тегерана на следующей неделе.